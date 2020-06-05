الولايات المتحدة – اكتشف علماء جامعة بنسلفانيا الأمريكية، مركبا قد يصبح دواء فريدا من الجيل الجديد يمكنه التغلب على جميع أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وتفيد مجلة Cell، بأنه خلال الثلاثين سنة الماضية، لم يظهر أي دواء جديد في الصيدليات يمكنه قتل البكتيريا السلبية الغرام، التي تتميز عن إيجابية الغرام، بوجود طبقة خارجية تحميها من المضادات الحيوية.

وقد اكتشف علماء جامعة بنسلفانيا، المركب SCH-79797، الذي يتميز بتأثيره المزدوج، حيث يمكنه اختراق خلايا البكتيريا وتدمير حمض الفوليك فيها، دون أن تتمكن من إظهار أي مقاومة له.

ويقارن البروفيسور زيمير غيتاي، رئيس الفريق العلمي، هذا المركب بـ “السهم المسموم” ـ-أي يجمع بين سلاحين- السم ورأس السهم، وله تأثير خارجي وداخلي. لذلك يمكنه القضاء على أقوى “الخصوم” من البكتيريا الإشريكية القولونية المنتشرة، إلى المكورات العنقودية والمكورات البنية المقاومة لجميع المضادات الحيوية المعروفة”.

ويضيف، “هذا أول مضاد حيوي يؤثر دون مقاومة في البكتيريا السلبية والإيجابية الغرام. لذلك نأمل أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى ظهور أنواع جديدة من المضادات الحيوية”.

ووفقا له، تكمن المشكلة في أن البكتيريا تطور بسرعة مقاومتها للمضادات الحيوية. ولكن هنا لم يلاحظوا إنتاج أي شيء لمقاومة المركب الجديد خلال الاختبارات التي استمرت 25 يوما متتالية. ويقول، “هذا فعلا مركب واعد حقا. لذلك أطلقنا عليه اسم “irresistin”.

المصدر: نوفوستي