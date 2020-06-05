البرتغال – افاد نادي بنفيكا البرتغالي، إن حافلة الفريق تعرضت للرشق بالحجارة، أمس الخميس، مما أدى إلى تهشم الزجاج وإصابة اثنين من اللاعبين بعد أول مباراة عقب استئناف الموسم منذ توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار بنفيكا إلى أن لاعب الوسط الألماني يوليان فايجل (24 عاما) والجناح الصربي أندريا زيفكوفيتش البالغ عمره 23 عاما، اصيبا وتم نقلهما إلى مستشفى “دا لوز” في لشبونة لعلاجهما.

وجاء الاعتداء في منطقة ما بين ستاد دا لوز وملعب التدريب الخاص بالنادي.

وأضاف النادي في بيان “بنفيكا يدين رشق حافلته بالحجارة. نؤكد التعاون الكامل مع السلطات لبذل أكبر جهد من أجل التعرف على المسؤولين عن هذا التصرف الإجرامي”.

وأهدر بنفيكا حامل اللقب فرصة الابتعاد بنقطتين في الصدارة فوق غريمه بورتو بعد التعادل بدون أهداف مع تونديلا المتعثر.

ويتصدر بنفيكا المسابقة متقدما بفارق الأهداف فقط على بورتو ويملك كل منهما 60 نقطة، قبل 9 جولات من النهاية.

وتجمعت الجماهير خارج ملعب بنفيكا في لشبونة في ظل منعها من حضور المباريات بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.