الولايات المتحدة – أعرب التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” امس عن قلقه تجاه “التهديد الناشئ” الذي تشكله أفرع التنظيم في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

وجاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الافتراضي للمجموعة المصغرة للتحالف برئاسة وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والأمريكي مايك بومبيو.

وأعاد التحالف التأكيد على “خطط لعقد اجتماع يركز على بناء القدرات في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بناء على طلب وموافقة مسبقة من البلدان المعنية، ويتم تنسيقه مع الجهود والمبادرات القائمة، بما في ذلك التحالف من أجل منطقة الساحل”.

يذكر أن باريس تنشر أكثر من 4500 جندي في منطقة الساحل الإفريقي لمواجهة تنظيمات إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

المصدر: وكالات