افريقيا – أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الدول الإفريقية وفرت 90 مليونا من معدات الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد بما يكفي لستة أشهر.

وقال رئيس المراكز جون نكينغاسونغ: “نحن في حاجة إلى زيادة فحوصنا بشكل سريع للغاية لتصل إلى ما بين 10 و20 مليون فحص لنسبق منحنى الإصابات.. هذه دعوة للعمل بمعني أننا لا بد أن نحشد الجميع”.

وطرح نكينغاسونغ، مبادرة جديدة وهي “الشراكة لزيادة الفحوص في إفريقيا”، والتي تهدف إلى زيادة الفحوص في أنحاء القارة.

وأضاف، أنه “تم إجراء 3.4 مليون فحص حتى الآن في إفريقيا بواقع 1700 فحص لكل مليون شخص مقارنة بنحو 37 ألف فحص لكل مليون شخص في إيطاليا، و30 ألف فحص لكل مليون في بريطانيا”.

ووفقا لإحصاء وكالة “رويترز”، بناء على بيانات حكومية وبيانات من منظمة الصحة العالمية، سجلت إفريقيا حتى الآن 161793 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و4592 وفاة.

المصدر: “رويترز”