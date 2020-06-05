ليبيا – أكد شهود عيان من مدينة ترهونة سيطرة مسلحو الوفاق على المدينة بعد غارات مكثفة من الطيران التركي المسير وبدعم آلاف المرتزقة السوريين .

مصدر عسكري أكد للمرصد إنسحاب الوحدات العسكرية من المدينة إلى مناطق آمنة بعيداً عن مدى الطائرات التركية ، مبيناً بأن غرفة العمليات الرئيسة تعمل على إعادة تمركز وتنظيم القوات على الأرض حاليًا.

يشار إلى أن مسؤولين أتراك ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكدوا على تقديم الدعم العسكري لمسلحي الوفاق ، مؤكدين على أنهم هم من قلب الموازين في محاور القتال غربي البلاد وذلك بارسال آلاف المرتزقة السوريين وعشرات الطائرات التركية المسيرة وبارجات حربية إلى سواحل المنطقة الغربية.