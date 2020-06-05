مصر – كشف مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، في مصر عن تحسن صحة الفنانة رجاء الجداوي، التي أصيبت بفيروس كورونا وتدهورت حالتها لدرجة انتشار شائعات عن وفاتها.

وأكد أن الحالة الصحية للفنانة، وانخفضت درجة حرارتها، كما ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم، وأصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.

ونقل موقع “اليوم السابع” عن هذا المصدر الطبي قوله إنها تحسنت في الساعات الأخيرة وبدأ وضعها يستقر، مشيرا إلى انخفاض درجة حرارتها إلى 37 درجة وارتفاع مستوى الأوكسجين في دمها مع تحسن معدلي الضغط والنبض لديها.

وتابع المصدر أنها ما زالت تتلقى العناية بواسطة أجهزة التنفس في غرفة العناية الفائقة وأنه قد يتم نقلها إلى الغرفة العادية في حال لوحظ تحسن كبير في حالتها.

وكانت أنباء ذكرت في وقت سابق أن تدهورا حدث في حالة الفنانة الكبيرة ترافق مع ارتفاع درجة حرارتها ما دفع إلى نقلها إلى العناية المركزة داخل المستشفى.

ونقلت هذه الأنباء عن المصدر طبي في مستشفى العزل قوله قبل أيام، إن حالتها غير مستقرة وإنها تعاني من ضيق التنفس وتحتاج إلى الرعاية الطبية لمدة 24 ساعة من دون انقطاع.

وقبل ذلك طلبت الجداوي في تسجيل صوتي من الجميع التزام الإجراءات الاحترازية وأضافت: “من فضلكم خافوا لأن الموضوع صعب، شكراً لكل من سأل عني ودعا لي”.

وتتواجد الفنانة القديرة رجاء الجداوى فى العزل الصحي لليوم الحادي العشر، داخل قسم العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضي، عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

المصدر: “اليوم السابع”