انجلترا – دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال ترؤسه مؤتمرا للتحالف العالمي “غافي” للقاحات إلى “حقبة جديدة من التعاون الصحي الدولي” في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الافتراضي الذي انطلق امس الخميس: “آمل في أن تكون هذه القمة الوقت المناسب الذي سيجتمع فيه العالم لتوحيد البشرية في المعركة ضد المرض”.

وأضاف: “أدعوكم إلى الانضمام إلينا لتقوية هذا التحالف الذي ينقذ الأرواح ويدشن حقبة جديدة من التعاون الدولي في قطاع الصحة”.

وخلال هذه القمة التي تجمع أكثر من خمسين دولة ويشارك فيها أكثر من 35 رئيس دولة وحكومة، يأمل التحالف بجمع 7.4 مليار دولار لتمويل حملات التلقيح العالمية ضد الحصبة وشلل الأطفال وحمى التيفوئيد، التي توقفت بسبب تفشي وباء كورونا.

إضافة إلى ذلك، تهدف القمة إلى إطلاق مبادرة جديدة لجمع ملياري دولار لدعم جهود التوصل إلى لقاحات للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد-19″ وإنتاجه وشرائه وتوزيعه لاحقا في الدول النامية.

وكان بين المواضيع المقترحة للبحث في المؤتمر كيفية تلقيح 300 مليون طفل إفريقي لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية و”اليونيسف” ومنظمة “غافي” أعلنت الشهر الماضي أن برامج اللقاحات العالمية تعرقلت في حوالي 70 دولة ما أثر على قرابة 80 مليون طفل تقل أعمارهم عن السنة.

وقال سيث بيركلي المدير التنفيذي لمنظمة “غافي”: “المزيد من الأطفال في المزيد من الدول محميون الآن من أمراض أكثر من أي وقت مضى في التاريخ”.

وأضاف “لكن هذا التقدم التاريخي في مجال الصحة العامة بات في خطر فيما يسبب كوفيد-19 اضطرابا غير مسبوق في برامج اللقاحات في مختلف أنحاء العالم”.

وتابع: “نواجه احتمالا فعليا بعودة ظهور أمراض عالمية مثل الحصبة وشلل الأطفال والحمى الصفراء، ما سيضعنا جميعا في مواجهة الخطر”.

من جانبه، قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس الذي تنشط مؤسسته كثيرا في الأبحاث حول اللقاحات، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: “حينما يكون لدينا لقاح، سنسعى إلى تطوير مناعة جماعية لدى أكثر من 80% من السكان”، مشيرا إلى أن نظريات المؤامرة حول اللقاح ضد فيروس كورونا يمكن أن تسيء إلى هذا الغرض.

يذكر أن بريطانيا تعد أكبر مساهم في التحالف العالمي للقاحات حيث ستبلغ قيمة مساهماتها الموعودة للمنظمة خلال السنوات الخمس القادمة 1.85 مليار يورو.

المصدر: أ ف ب + RT