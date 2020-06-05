ليبيا – بارك عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية سيطرة مسلحي الوفاق على مدينة ترهونة بعد عشرات الغارات من الطيران التركي المسير ودعم المرتزقة السوريين ، واصفاً ما حدث بـ” المرحلة الأولى من معركة تحرير كامل الوطن” .

عماري زايد أضاف في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر بأن ترهونة عادت مجدداً إلى حضن الوطن حسب تعبيره، زاعما بأن ما حصل فيها هزيمة أخرى إلى قائمة هزائم ” حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

وقال :” نحيي قواتنا التي كانت حريصة على دخول ترهونة دون سفك للدماء وندعو أبناء المدينة ومجلسها التسييري لرأب الصدع ومنع أي أعمال انتقامية”.

واختتم قائلاً :” بطي صفحة ترهونة نجدد العزم ونرفع الهمم ونسير بخطوات الواثق من نصر الله لإكمال مسيرة التحرير الكامل والشامل، أمامنا عمل كبير حتى نكمل المسير ونجتث الانقلاب من جذوره” حسب قوله.