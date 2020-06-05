روسيا – وصف مصدر في وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة تصريحا لمساعد وزير الخارجية الأمريكية دعا فيه إلى رحيل روسيا من الشرق الأوسط بأنه مجرد حماقة ودليل على قلة المهنية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المصدر قوله: “يبدو أنه لا يدرك على الإطلاق ما يقول.. هذا يخرج عن نطاق أي تقييم.. إنه مجرد حماقة.. مستوى المهنية (في الخارجية الأمريكية) بات منخفضا جدا”.

من جهتها، دعت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لاستذكار نتائج السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وقالت: “يرجى تحديد ما هو المشروع الأمريكي الذي نفذ خلال العقدين الماضيين ويعتبره شينكر ناجحا؟ لا نذكر من ذلك شيئا.. هناك موت ودمار فقط”، مضيفة أنه ربما هكذا يرى شينكر نتائج “المشروع الناجح”.

أما ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، فإعتبر أن المزاعم الأمريكية بشأن دور روسيا “المدمر” والدعوات لرحيلها من الشرق الأوسط ضرب من المجون والوقاحة، وأضاف: “حضور روسيا في سوريا شرعي تماما وجاء بدعوة من قيادة البلاد، وذلك بخلاف الوجود الأمريكي. لا أحد دعا الولايات المتحدة إلى سوريا ولا إلى العراق أو ليبيا”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، قد اعتبر أمس الخميس أن روسيا تلعب في الشرق الأوسط “دورا مدمرا”، وشدد على تمسك الولايات المتحدة بضرورة مغادرتها المنطقة.

المصدر: “نوفوستي”