ليبيا – أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خاطب فيه وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا.

أردوغان قال بحسب وكالة الاناضول التركية التضامن الذي أظهرناه مع من وصفهم بـ”الإخوة في ليبيا” (مسلحي الوفاق)، والخدمات الاستشارية التي قدمناها، أظهرت مدى قوة أدائنا حسب تعبيره.

واكد، أن مستجدات الأوضاع في شمالي العراق وليبيا ومنطقة “نبع السلام” وإدلب بسوريا، أظهرت مدى قوة أداء تركيا.

أخي إنفصل رأسه عن جسده.. بالصور | مجزرة بشعة جديدة يرتكبها الطيران التركي المسير بمنطقة قصر بن غشير. #ليبيا #تركيا #المرصد https://t.co/Dv0jdwDz5h — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 4, 2020

من جانبه أكد أكار لأردوغان، أنه بفضل ما وصفها بـ” خدماتهم الاستشارية” التي قدمها الجيش التركي لمسلحي الوفاق، استطاعت الأخيرة تطهير كامل العاصمة طرابلس ممن وصفهم بـ” ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية)، وساهمت الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة لمن وصفهم بـ”ميليشيا حفتر”.