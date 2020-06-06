فيينا – افادت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، امس إنها أعادت جدولة مؤتمرها الـ 179 واجتماعا آخر لتحالف “أوبك+”، ليكون اليوم السبت.

وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق، عقد مؤتمرها واجتماع التحالف في الفترة بين 9 – 10 يونيو/ حزيران الجاري.

وذكرت المنظمة في بيان، الجمعة: “من المقرر الآن عقد الاجتماع 179 لمؤتمر أوبك والاجتماع الوزاري الحادي عشر للأوبك وغير الأعضاء فيها والذي كان مقررا عقدهما في 9 و 10 يونيو 2020، إلى يوم السبت، عن طريق الفيديو”.

وتسعى السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في التحالف، تمديد تخفيضات تقترب من 10 ملايين برميل يوميا لما بعد يونيو الجاري.

وبعد إعلان اليوم، قفزت عقود خام برنت بنسبة 5 بالمئة إلى متوسط 42 دولارا للبرميل، بحلول الساعة (15:35 ت.غ).

وبدأ تحالف (أوبك+) بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار الماضي ولمدة شهرين، يتبعه تقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا يبدأ مطلع يوليو حتى نهاية 2020.

وينفذ التحالف تقليصا ثانيا على خفض الإنتاج إلى 6 ملايين برميل، يبدأ تنفيذه مطلع 2021 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022.

الأناضول