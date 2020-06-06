انجلترا – أكد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، امس وجود إصابة واحدة بفيروس كورونا بين صفوفه، وفق آخر اختبارات أجريت قبل استئناف الموسم في 17 يونيو/حزيران الجاري.

وقال بيان النادي: “أبلغتنا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن هناك حالة مصابة داخل النادي، عقب إجراء الجولة الأخيرة من الاختبارات في مركز التدريب”.

وأضاف “بسبب السرية الطبية، لن يكشف النادي عن اسم الفرد المصاب بالفيروس”.

وسبق بيان توتنهام، إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اكتشاف إصابة جديدة بكورونا بين فرق الدوري الممتاز.

وقالت الرابطة: “في الأول والثاني من حزيران/يونيو خضع 1197 من اللاعبين وأفراد النادي لاختبارات كوفيد-19، وتم اكتشاف إصابة واحدة”.

وأضافت، “الفرد الذي ثبتت إصابته الآن، سيعزل نفسه لمدة 7 أيام”.

وتابعت، “تقدم الرابطة هذه المعلومات لأغراض نزاهة وشفافية المنافسة، ولن نقدم تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد، وستعلن النتائج بعد كل جولة من الاختبارات”.

وكانت الرابطة أعلنت إصابة 6 أشخاص في الاختبار الأول، واثنين في الاختبار الثاني، و4 خلال الجولة الثالثة من الاختبارات، بينما لم يشهد الاختبار الرابع وجود أي حالة إيجابية.

الأناضول