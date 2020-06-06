ليبيا – قال المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر إن ما وصفها بـ”الانتصارات” التي حققتها مؤخراً مسلحي حكومة الوفاق خطوة كبيرة على طريق تحقيق ليبيا القوية والديمقراطية والمدنية حسب زعمه.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها إيشلر عبر تويتر أمس الجمعة وفقاً لوكالة “الأناضول” زعم أن “السياسة المبدئية والمشرفة التي اتبعتها تركيا في ليبيا أثمرت، والمقاومة التاريخية التي سطرها الشعب الليبي ودولته في مواجهة الانقلابي حفتر مكنته من القضاء على المخاطر الأمنية التي قد تواجه طرابلس”.

كما أضاف أن “الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني حليفة تركيا أدت إلى انشقاقات في صفوف حفتر، فيما فشلت مساعي القوى الخارجية الداعمة له”.

ولفت إلى أن الساعين لتأسيس ما وصفه بـ”حكم عسكري” في ليبيا أُجبروا على الخضوع أمام عزيمة وإصرارهم.

وأشار إلى العملية السياسية، قائلاً: “نقترب من الحل السياسي الشامل على أرضية مدنية وديمقراطية في ليبيا، وسيتم إعادة إنشاء الدولة من جديد على أسس مدنية وديمقراطية”.