البرلمان العراقي يصوت على استكمال حكومة الكاظمي غدا السبت

البرلمان العراقي يصوت على استكمال حكومة الكاظمي غدا السبت

العراق – أعلن مجلس النواب العراقي (البرلمان)، عن استكمال التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي في جلسة اليوم السبت، للبت في مرشحي الحقائب الشاغرة.

وأظهرت وثيقة تضمنت جدول أعمال المجلس ليوم السبت، استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا.

وأشار البرلمان العراقي أمس الخميس، إلى أن رئيسه محمد الحلبوسي، تسلم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي.

وكشف مصدر لـRT، عن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، وأكد أن “وزير المالية السابق فؤاد حسين ما زال مرشح الأحزاب الكردية لمنصب وزير الخارجية”.

وقال، إن “إحسان عبد الجبار هو مرشح تيار الحكمة لوزارة النفط، وحسن ناظم مرشح رئيس الحكومة لوزارة الثقافة، وفيان فائق مرشحة الأقليات لوزارة الهجرة والمهجرين”.

المصدر: RT