ليبيا – افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الجمعة، قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف وعدد من أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.

مراسم الافتتاح حضرها وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح بالإضافه لمدير أمن أمساعد وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وقبل نحو عامين أذن رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه المقرات الأمنية لصالح منطقة البردي وعلى الفور باشرت الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ المشروعين وفقاً للنموذج الموحد المعتمد لأقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية.

كما تجول الثني والوفد المرافق له داخل قسم البحث الجنائي ومركز شرطة البردي مشيداً بالإنجاز الذي تحقق لصالح المنطقة وسكانها بما يعزز الأمن في هذه المنطقة الحدودية الحيوية.

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