المغرب – أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن قواتها قتلت زعيم تنظيم “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” الإرهابي عبد المالك دروكدال شمالي مالي.

وكتبت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على “تويتر”: “في 3 يونيو تمكنت القوات العسكرية الفرنسية بدعم من الشركاء، من تحييد أمير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال والعديد من المقربين منه، وذلك خلال عملية في شمال مالي”.

ووصفت الوزيرة العملية بأنها “نجاح باهر” وضروري للأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبد المالك دروكدال الملقب بـ”أبي مصعب عبد الودود” كان “أمير” تنظيم “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” الذي عرف سابقا باسم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”.

المصدر: RT