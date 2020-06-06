ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال، إن لقاء السيسي بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا ولشعبها.

وأكد الرئيس المصري على أن أمن ليبيا امتداد للامن القومي المصري، بالاضافة الي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.

وحضر هذا الاجتماع كل الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع المصري ، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية و علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري وسامح شكري وزير الخارجية المصرية.