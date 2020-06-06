الولايات المتحدة – أعلنت وزارة العدل الأمريكية امس، أنه تم الحكم على ثلاثة صينيين بالسجن، بعد إقرارهم بالتقاط صور بطريقة غير قانونية لقاعدة جوية أمريكية في مدينة كي وست بولاية فلوريدا.

وقالت الوزارة، إنه حكم على الصيني لياو ليويو البالغ 27 عاما بالسجن لمدة عام في سجن فدرالي بعد اعتقاله في ديسمبر عام 2019 داخل قاعدة كي وست الجوية التابعة للبحرية وبحوزته صور ومقاطع فيديو لأبنية ومنشآت و”معدات عسكرية حيوية” في القاعدة.

وفي قضية منفصلة، صدر حكم بالسجن لمدة عام و9 أشهر بحق الصيني تشانغ جيلون البالغ 25 عاما ومواطنه وانغ يوهاو البالغ 24 عاما لدخولهما أجزاء من القاعدة نفسها والتقاط صور داخلها بشكل غير قانوني، بما في ذلك منطقة سكنية لموظفي سلاح البحرية.

وتسلل لياو الى جزء من القاعدة، التي تمتد على مساحة واسعة، بعد عبوره ممرا مائيا للالتفاف على السياج.

كما أن تشانغ ووانغ تجاهلا تحذيرات أحد الحراس، للعودة بسيارتهما واستمرا في قيادتها باتجاه جزء من القاعدة والتقطا الصور قبل أن يتم اعتقالهما.

المصدر: أ ف ب