ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب محمد العباني عن استعداد أبناء القبيلة المسالمة ترهونه طبرق لإستقبال أبناء عمومتهم المهجرين من مدينة ترهونة.

العباني أشار في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن أهالي ترهونة قدموا الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن من الغزاة والإرهابيين وجادو بأبنائهم وديارهم وأموالهم فى سبيل إستقلال الوطن ووحده ترابه.

وأكد على أنهم يقفون معهم فى السراء والضراء وعلى إستعداد لإستقبالهم بمدينه طبرق والتكفل بكافة احتياجاتهم وأنهم بين أهلهم وأبناء عمومتهم.

ووجه نداء إستغاثة إلى أعضاء الحكومة الليبية وعمداء بلدية بنغازي والبلديات القريبة منها قائلاً”إخوانكم من سكان ترهونة، الذين حلت بهم مصيبة إقتحام المليشيات الإرهابية المدعومة بالمرتزقة السوريين والأتراك مدينتهم وإنتهاك بيوتهم وحرماتهم وهم ينزحون شرقاً ملتمسون اللجوء بمناطقكم الآمنة ليرجون منكم أيها الكرماء الأفاضل المساعدة والعون في تخفيف مصيبة النزوح علماً بأن هناك لجنة متطوعة من أبناء قبيلة ترهونة بالمنطقة الشرقية متواجدة ببوابة بنغازي الغربية”.