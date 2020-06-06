ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبد الحميد الفاخري إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة ارتفعت إلى 94 حالة موجبة حتى الخميس الموافق 3 يونيو 2020م.

الفاخري أفاد لمراسل مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها أن المركز سجل ليلة البارحة إصابة جديدة غير مخالطة بفيروس كورونا المستجد لمواطن بمدينة سبها و 9 حالات أخرى مخالطة في سبها و الشاطئ .

وطالب الفاخري المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي وحظر التجول لتقليل مدى انتشار الفيروس بمدن الجنوب.

وتابع أن فرق الرصد والتقصي انطلقت إلى غدوة الجمعة لمتابعة الحالات المخالطة وأخذ المزيد من العينات للفحص عن فيروس كورونا المستجد.

وأشار الفاخري إن إدارة الخدمات الصحية قامت بتجهيز مجمع القرضة بمعدات أشعة مقطعية وسينية للكشف على حالات الاشتباه بفيروس كورونا وأخذ العينات اللازمة منها.

وعن الجدل الحاصل حول وجود حالات موجبة بمدينة غريان تعود أصولها إلى المنطقة الجنوبية قال الفاخري إن رئيس لجنة الطوارئ ببلدية غريان قد أوضح ما حدث من لبس ولغط من خلال إذاعة الصحية FM.

كما أكد الفاخري بأن اي معلومات لا تؤخذ إلا عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.