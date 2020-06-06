ليبيا – قال مدير المرصد السوري إن هناك بعض المرتزقة مؤمنين بفكر رجب طيب أردوغان وفكر “الإخوان المسلمين” ويحاولون القول بأنهم يدافعون عن القضية بالقتال إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا.

مدير المرصد السوري أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن هناك الآلاف من المرتزقة ذهبوا إلى الحرب في ليبيا من خلال الترغيب المالي والرواتب التي وعدوا بها من قبل الفصائل الموالية لرجب طيب أردوغان.

ولفت إلى أن عدد المرتزقة الواصلين إلى ليبيا فاق الـ(12300) مرتزق وعدد قتلى المرتزقة نحو (365) مرتزق بينهم 21 طفلاً من بينهم أطفال في الـ14 من عمرهم.

وبيّن أن مايعنيهم هو أن يقوم أردوغان باستغلال حاجة وفقر أبناء الشعب السوري لإرسالهم للقتال في ليبيا وهي ليست معركة أبناء الشعب السوري ففي عفرين تقوم سماسرة المرتزقة بالترويج لدى الفصائل بأنه من يريد أن يقاتل في اليمن أردوغان يجند من يريد أن يقاتل في اليمن.

كم أضاف” نقول لأردوغان عارٌ عليك أن تجعل من أبناء الشعب السوري مرتزقة”.