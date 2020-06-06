تونس – أوضح البنك المركزي التونسي أن أسعار صرف العملة المحلية، الدينار مقابل اليورو الأوروبي التي تمّ نشرها الجمعة ، على محرك البحث “غوغل” خاطئة تماما.

يشار أن محرك البحث “غوغل ” ومن خلال The World’s Trusted Currency Authority ، قد تداولت سعر اليورو عند 4.90 دينار.

وأكد المركزي التونسي في بيان له، مساء الجمعة، أن “سوق الصرف الأجنبي يعمل اليوم بشكل طبيعي وسلس”.

وأكد البيان أن الأسعار في سوق الصرف، الجمعة ، بلغت 3.21 مقابل 3.19 قبل يوم واحد بالنسبة إلى اليورو، وحوالي 2.85 مقابل 2.87 الخميس بالنسبة إلى الدولار.

وفسّر المركزي التونسي هذا التغيّر اليومي إلى تطور سعر اليورو / الدولار الذي تمّ تداوله حول 1.1350 مقابل 1.1210 الخميس.

كما أشار البيان أن الإحتياطي من العملة الأجنبية بلغ الجمعة 141 يوم توريد مقابل 73 يوما خلال نفس الفترة من العام 2019.

ودعا المركزي التونسي، إلى الحصول على المعلومات الرسمية المتعلقة بسعر الصرف من خلال موقعه الرسمي أو مواقع البنوك التونسية.

الأناضول