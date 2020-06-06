ليبيا – رد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على ما جاء في المؤتمر الصحفي لإعلان القاهرة بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد العام للجيش الكشير حفتر ورئيس البرلمان المستشار صالح.

المشري أكد في تصريح لقناة فبراير تابعته المرصد بأن الليبيين ليسوا بحاجة إلى مزيد من المبادرات ، زاعماً بأن “حفتر” يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك حسب تعبيره.

وأعرب القيادي بجماعة الاخوان عن إستغرابه أن يضع “حفتر” شروطا وهو المهزوم عسكريًا حسب زعمه، مشيراً إلى رفضهم أي وجود للأخير مهما كلفهم ذلك وأن عليه الاستسلام ويقدم لمحاكمة عسكرية.

ودعا المشري جميع النواب إلى الاتحاق بالمجلس الموازي في طرابلس ، معرباً عن رفضهم لما وصفه بـ” التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين” لأنهم دولة ذات سيادة حسب قوله.

وفي ختام حديثه شدد على أنهم لا يردون الدخول في حرب مع روسيا وأن بإمكانهم إقامة حوار معها، مضيفاُ :” ︎الموقف الرسمي الروسي لم يعلن حتى اللحظة أي دور لها في ليبيا إنما ما يجري هو عبر شركات”.