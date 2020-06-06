الولايات المتحدة – أظهر تقرير وضع الوظائف الأمريكية، امس تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 1.4 نقطة مئوية الى 13.3 بالمئة في مايو/ أيار الماضي مقارنة مع أبريل/ نيسان السابق.

يأتي ذلك، بينما استأنفت عديد الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، أعمالها مجددا، بعد تشديد ما يزال حاضرا في بعض الولايات، لتضيف السوق الأمريكية الشهر الماضي 2.5 مليون وظيفة جديدة.

وبحسب التقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 2.1 مليون إلى 21 مليونا في مايو مقارنة، مع 23.1 مليون فرد بلا عمل في أبريل 2020.

وعزا المكتب التحسن في سوق العمل، إلى استئناف محدود للأنشطة الاقتصادية، التي تم تقليصها خلال شهري مارس/ آذار وأبريل بسبب جائحة فيروس كورونا، والجهود التي بذلت لاحتوائه في مايو.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، بمقدار 9.8 نقطة مئوية بواقع 15.2 مليون شخص منذ فبراير/شباط 2020.

والجمعة، أظهر التقرير ارتفاعا حادا للتوظيف في مجالات الضيافة والبناء والتعليم والخدمات الصحية، وتجارة التجزئة، فيما واصلت العمالة في الحكومة الانخفاض بشكل حاد.