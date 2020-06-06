العراق – أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، توقيع عقد مدته عامين لتصدير الكهرباء إلى العراق، وجاء ذلك، خلال زيارته لبغداد، ولقائه عدداً من مسؤولي العراق.

وقال أردكانيان في تصريح، إن العقود السابقة لتصدير الكهرباء إلى العراق، كانت مدة كل عقدٍ منها عام واحد، لكن هذه المرة، لمدة عامين، مضيفا أن إيران استلمت خلال الزيارة نحو اربعمئة مليون دولار، وهو مبلغ يعادل نصف مستحقاتها من بيع الكهرباء للعراق، ولم يصدر أي تأكيد من الجانب العراقي بخصوص الاتفاق.

ويأتي توقيع عقد تصدير الكهرباء لمدة عامين، بعد إعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي، عن إعفاء مدته مئة وعشرين يوماً لاستيراد الكهرباء من إيران إلى العراق، عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

هذا، وتعفي واشنطن العراق، من عقوبات استيراد الغاز والكهرباء من إيران، جراء عجز بغداد عن سد الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية.

وكالات