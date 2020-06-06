ليبيا – افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الجمعة، مديرية أمن أمساعد بعد إنشاء مقر جديد للمديرية بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف وعدد من أعضاء مجلس الوزراء والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.

مراسم الافتتاح حضرها بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش ووزراء كل من الصحة و الحكم المحلي و التعليم بالإضافة لوزير الصناعة ومدير أمن أمساعد وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وانطلقت في 2018/11/9 الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مقر مديرية أمن امساعد ليكون إضافة جديدة للنهوض بمستوى الأداء الأمني والأمني بهذه البلدية ذات الخصوصية الحدودية.

وتجول الثني والوفد المرافق له بعد أن تم إسدال الستار عن حجر افتتاح المقر الجديد للمديرية داخل أروقتها وأقسامها مطلعا على تجهيزها وفقاً لأعلى مستوى.

كما دعا الثني في كلمة له لمدير أمن أمساعد وكافة ضباط وضباط صف المديرية إلى العمل على استتباب الأمن والعمل على تعزيز في هذه المنطقة الحدودية مع مصر، مؤكداً أن لهذه المديرية دور حيوي في تثبيت الأمن الحدودي وتأمين ليبيا ومواطنيها في مختلف النواحي الحياتية.

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