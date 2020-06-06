الصين – افاد المتحدث باسم الخارجية الصينية غان شوانغ، إن رغبة الولايات المتحدة في تشديد شروط طرح أسهم الشركات الصينية في البورصات الأمريكية، قد تضر بالمصالح الأمريكية بشكل خطير.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ودعا مختلف بورصات العالم، لتحذو حذو بورصة “ناسداك” الأمريكية، التي اتخذت قرارها تشديد قواعد الطرح العام الأولي بما يشمل ثلثي الشركات الصينية.

ويرى الجانب الأمريكي، أنه من الصعب مراجعة حسابات الشركات الصينية التي تمانع بشدة في الكشف عن حساباتها.

وتؤكد واشنطن أن ذلك يسمح لهذا الشركات بإخفاء مشاكلها، وبالتالي يهدد مصالح المستثمرين.

المصدر: لينتا رو