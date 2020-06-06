إسبانيا – كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة وذلك قبل عام من نهاية العقد الحالي.

ويستعد النادي الكتالوني، للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع المهاجم الأرجنتيني من أجل إقناعه بالاستمرار مع الفريق لفترة طويلة، وسيطلب جوسيب بارتوميو رئيس النادي، من ميسي ووالده الجلوس معا هذا الأسبوع من أجل حسم القضية بشكل نهائي.

وينتهي عقد ميسي الحالي مع برشلونة في يونيو 2021، وسط جدل مستمر حول مصير اللاعب، ومخاوف كبيرة من جماهير النادي بخسارته.

ووفقا للصحيفة الكتالونية فإن قرار النادي بالتفاوض مع ميسي بهذا التوقيت، يأتي بعد يوم 10 يونيو الجاري، وهو موعد انتهاء الشرط الذي يتيح للمهاجم المخضرم إنهاء عقده من جانب واحد للرحيل.

بدوره يتمسك ميسي بالاحتفاظ بالبند الذي يوجد في عقده الحالي والذي يسمح له بإلغاء عقده نهاية كل موسم.

ومن المتوقع أن تكون قيمة تجديد ميسي الذي يصل عمره 33 سنة في 24 يونيو، ضخمة، نظرا للقيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب لبرشلونة، واحتمالية إنهاء مسيرته غير العادية مع النادي داخل جدران “كامب نو”.

ووقع النجم البالغ 32 عاما على آخر عقد له مع برشلونة في 2017، وعلى الرغم من وجود بعض المشاكل بين اللاعب والإدارة، إلا أن رغبته الدائمة التي كشف عنها مرارا وتكرارا الاعتزال بقميص النادي الكتالوني.

ونجح ميسي خلال مسيرته المهنية التي استمرت 16 عاما في الفوز بـ 34 بطولة مع برشلونة، من بينها 10 بطولات ليغاو 4 دوري أبطال أوروبا.

المصدر: mundodeportivo