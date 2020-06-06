تونس – أظهرت بيانات رسمية، امس استقرار نسبة التضخم في تونس عند 6.3 بالمئة في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع أبريل/ نيسان السابق له.

وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي (حكومي)، في بيان، إن استقرار التضخم في البلاد يعود إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي صعد بنسبة 4.7 بالمئة في مايو الماضي، مقابل 6.2 خلال الشهر السابق له.

وجاء استقرار معدل التضخم رغم تسارع وتيرة ارتفاع أسعار خدمات النقل بـ12.7 بالمئة خلال مايو مقابل 5 بالمئة خلال أبريل، وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي بنسبة 13.5 المئة من 9.6 بالمئة خلال فترتي المقارنة، بحسب البيان.

وتتوقع تونس انكماش اقتصادها بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الجاري، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشهد الاقتصاد التونسي تباطؤا في النمو خلال العام 2019 ليسجل 1 بالمئة مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2018.‎

الأناضول