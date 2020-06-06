ليبيا – رد القيادي بمدينة مصراتة محمد صوان رئيس حزب حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على ما جاء في المؤتمر الصحفي لإعلان القاهرة بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد العام للجيش المشير حفتر ورئيس البرلمان المستشار صالح.

صوان إعتبر في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزبه ردا على سؤاله بشأن المبادرة المصرية قائلاً :” حفتر خسر الحرب، ومن يخسر الحرب يخسر السياسة “.

وقال بأن يدهم ممدودة لجميع الليبيين دون استثناء ولكن شريطة أن لا يأتوهم خلف “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) و ما وصفه بـ” مشروعه الاستبدادي” .

وقال بأن بعض الدول لازالت تراهن على ما وصفه بـ” إختطاف جزء من ليبيا” والسيطرة عليها كرهينة بالقوة حتى تفرض على الليبيين شروطها في إشارة منه إلى جمهورية مصر العربية.