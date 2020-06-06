روسيا – نفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا، امس إمكانية أن يحدث ارتفاع حاد في معدلات التضخم في روسيا بسبب إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة على خلفية أزمة كورونا.

وقالت نابيؤلينا في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو: “فيما يتعلق بدعم الدولة وصرف مبالغ كبيرة، فإننا نأخذ في الاعتبار نفقات الميزانية عند اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.. بحيث يكون التضخم دائما تحت السيطرة. ونعتقد أنه لن يكون هناك أي انفجار للتضخم”.

وأشارت إلى أن البنك المركزي الروسي لا يتوقع حدوث تعاف سريع في الاقتصاد بعد أزمة كورونا. وأضافت أن قطاع الائتمان يشهد انتعاشا في هذه الفترة.

المصدر: “نوفوستي”