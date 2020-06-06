ليبيا – حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قيادة الاتحاد الأوروبي من أن خطط تركيا لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي المتنازع عليها في البحر المتوسط قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.

ميتسوتاكيس قال في مذكرة إلى رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية تشارلز ميشيل وأورزولا فون دير لاين وفقاً لصحيفة الإتحاد” الإماراتية: “لن يؤدي تصعيد الجانب التركي فقط إلى أزمة ثنائية، بل إلى أزمة علاقات شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

ويشار إلى أن هذا يأتي بعد أن نشرت تركيا خريطة تحتوي على مناطق محددة للتنقيب عن الغاز في منطقة تمتد من ساحلها إلى حدودها البحرية مع ليبيا وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.