سوريا – أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” نقلا عن مصادر أهلية، بسقوط قتيلين و3 مصابين بين المدنيين، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وقالت الوكالة إن المدينة شهدت انفجار سيارة “تكسي” مفخخة بالقرب من المستشفى الوطني، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 3 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.

من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار تسبب بمقتل مدنيين اثنين كحصيلة أولية، وإصابة 7 آخرين جروح بعضهم خطرة.

يذكر أن رأس العين تقع ضمن منطقة عملية “نبع السلام” التي أطلقها الجيش التركي في الـ9 من أكتوبر 2019، ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تصنفها أنقرة تنظيما إرهابيا.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت القوات التركية والفصائل المتحالفة معها في المنطقة للهجمات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة حملت أنقرة المقاتلين الأكراد المسؤولية عنها.

المصدر: وكالات