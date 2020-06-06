ليبيا – قال العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق أبو بكر سعيد إن هناك أياماً مشرقة تنتظر سكان مدينة ترهونة بعد سيطرة مسلحي الوفاق عليها، مشدداً على أن ما وصفها بـ” الحكومة الشرعية ستواصل حمايتها للبلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن سعيد أمس الجمعة وفقاً لوكالة “الأناضول” معرباً عن فرحتهم العارمة لتحرير ترهونة من “حفتر والمرتزقة ” الموالين له.

وأضاف قائلاً :”الأيام المقبلة ستكون فترة جديدة مشرقة ينتهي فيها الظلم والاستبداد، ويعود النازحون لمنازلهم، ويعيش الشعب فرحة كبيرة بعد ما قدمه من شهداء طيلة السنوات الأخيرة”.

وشدد سعيد على أن الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ستواصل حماية البلاد، مضيفاً “نناشد الحكومة الليبية ومجلس ترهونة لتذليل كافة الصعابة التي يعيشها السكان”.

كما أكد على أن الجهات المعنية ستبذل كل ما في وسعها من أجل تلبية كافة احتياجات المدينة المحررة في القريب العاجل.

وأعرب عن جزيل شكره لكل من وقف إلى جانب الشعب الليبي ضد الهجمات التي بدأها من وصفه “بالانقلابي حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في أبريل 2019 ضد العاصمة طرابلس في اشارة منه لكل من تركيا وقطر .