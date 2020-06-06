ليبيا – أعلن عضو الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية وجماعة أنصار الشريعة ضمنياً رفضه لإعلان القاهرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

عماري زايد قال في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” مستمرون في تحرير كل تراب الوطن وفرض سيطرة الدولة”.

يشار إلى أنه تم الإعلان اليوم السبت عن “إعلان القاهرة” لحل الازمة السياسية الراهنة في ليبيا من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وإلزام تركيا بإيقاف ارسال السلاح والمرتزقة لحكومة الوفاق وذلك بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد العام للجيش المشير حفتر ورئيس البرلمان المستشار صالح.