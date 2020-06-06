كينيا – قتل 15 شخصا في كينيا على أيدي الشرطة منذ 27 مارس إثر خرقهم حظر التجول المفروض في البلاد لمواجهة وباء كورونا.

ونقلت “فرانس برس” عن بيان أصدرته الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة أنها تلقت منذ فرض حظر التجول في مارس الماضي، 87 شكوى من المواطنين على تصرفات الشرطة.

وأضافت أن “التحقيقات الأولية أثبتت ارتباط مقتل 15 شخصا ووقوع 31 حادثا ناجما عن تصرفات الشرطة أثناء سريان حظر التجول”.

من جانبها، أفادت صحيفة Star الكينية باعتقال ضابط شرطة بتهمة قتل ياسين حسين مويو (13 سنة)، الذي كان يقف عل شرفة منزله أثناء حظر التجول، كما أن التحقيقات جارية حاليا مع 5 ضباط شرطة آخرين.

والثلاثاء الماضي، تظاهر سكان حي متاري الفقير في العاصمة نيروبي احتجاجا على تصرفات الشرطة المكلفة بتنفيذ مرسوم رئيس الدولة أوهورو كينياتا، بفرض حظر التجول ضمن الإجراءات الأخرى المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في كينيا 2474، فيما توفيت 79 حالة متأثرة به، وتعافت 643 حالة.

المصدر: تاس