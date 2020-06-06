مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

جنيف – تعهدت دول مجموعة العشرين في بيان صدر عنها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا.

وورد في البيان أن “مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل منظمة الصحة العالمية”.

وسبق لمديرة منظمة الصحة العالمية للبلدان الأمريكية كاريسا إتيان، وأعلنت أن 60% من ميزانية المنظمة تتكون من المساهمات الأمريكية، وأن إلغاءها سيؤدي إلى انخفاض كبير في العمليات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعتزم “وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية”.

وقال: “بسبب رفض منظمة الصحة العالمية إجراء الإصلاحات المطلوبة، تعتزم الولايات المتحدة توجيه هذه الأموال لجميع دول العالم للاحتياجات الصحية الطارئة”.

وتعتبر واشنطن من أكبر المساهمين في منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت أكثر من 400 مليون دولار عام 2019.

المصدر: “رويترز”