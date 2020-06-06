ليبيا – اجتمع عضو الرئاسي عن مدينة مصراتة احمد معيتيق عبر ” الدائرة المغلقة ” أمس الجمعة مع نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المغرب العربي “هنري ووستر” وكبير مدراء مجلس الأمن القومي الأمريكي “جينرال كورييا” وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”.

المحادثات تم خلالها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له التأكيد على ضرورة العودة إلى الحوار السياسي بمشاركة كافة الأطراف المعنية وتكاثف جهود الدول الصديقة من أجل المضي قدماً نحو تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وشدد الجميع على دور الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا والعمل على إعادة افتتاح الحقول النفطية وماترتب إغلاقها من ضرر على الميزانية العامة للدولة لعام 2020 حسب قولهم. كما تمت مناقشة بعض القضايا الأمنية لضمان أمن واستقرار ليبيا.