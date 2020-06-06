ليبيا – أجرى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني اتصالاً هاتفياً بنظيرته الفرنسية فلورنس بارلي تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالسيناريو الدولي.

الاتصال تم خلاله وفقاً لوكالة “نوفا” الايطاليه التركيز بشكل خاص على تطورات الوضع في ليبيا والدور الذي يمكن ويجب أن تلعبه عملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد جويريني أن التشغيل الكامل لعملية إيريني يعد هدف يجب السعي إليه في وقت قصير من أجل إعطاء مضمون لتنفيذ الحصار بطريقة متساوية تماماً بين الأطراف على الأرض.

واتفق الجانبان على أهمية تعيين مبعوث خاص أممي جديد إلى ليبيا فضلاً عن تأكيد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.