تركيا – قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، منع فريق طرابزون سبور التركي، من المشاركة في المسابقات الأوروبية موسما واحدا، لعدم إيفائه بالتزاماته المالية.

وأوضح اليويفا، في بيان الأربعاء، أنه تقرر منع طرابزون سبور موسما واحدا من المشاركة في البطولات الأوروبية، في حال نال حق المشاركة.

وأضاف البيان أن القرار سيطبق في أحد الموسمين الكرويين 2020-2021 أو 2021-2022.

ولفت البيان إلى أن النادي التركي انتهك القواعد المالية المنصوص عليها لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في عام 2016، وأنه لم يفِ بالتزاماته حتى تاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وكان اليويفا صرح في وقت سابق، أن عقوبة المنع لن تطال طرابزون سبور، في حال أوفى بالتزاماته المالية قبل الموسم الكروي 2019-2020.

الأناضول