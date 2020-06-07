ايران – أعلن وزير الاقتصاد الايراني فرهاد دجبسند تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 15% جراء تفشي فيروس كورونا في إيران منذ مارس الماضي.

وقال فرهاد دجبسند خلال جلسة استماع في البرلمان إنه “حتى لو جرت صادرات النفط بلا معوقات ناجمة عن الحظر الاميركي فإننا لن نصل إلى جميع المصادر اللازمة”.

ووصف الوزير الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها إيران بالعصيبة، وحث على “توظيف الاستثمارات لإيجاد طاقات إنتاجية جديدة، والتخطيط لرفع مستوى الاستثمار في الطاقات المتاحة”.

من جانبه قال رئيس دائرة الجمارك الإيرانية، مهدي مير أشرفي، إن حجم التجارة الإيرانية بلغ 85 مليار دولار خلال العام الفارسي الماضي، أي ما بين مارس 2019 ومارس 2020.

وأوضح اشرفي خلال اجتماع البرلمان أنه تم تصدير 135 مليون طن من السلع الإيرانية خلال العام الماضي، فيما تم استيراد 35 مليونا من السلع الأجنبية، معتبرا أن أداء التجارة الإيرانية يمثل ردا على “المتربصين بإيران” في ظل عودة العقوبات الأمريكية على طهران منذ 2018.

المصدر: RT