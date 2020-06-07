الإعلام الإسرائيلي يكشف عن تحرك ألماني لتحذير إسرائيل من مخاطر الضم

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن تحرك ألماني لتحذير إسرائيل من مخاطر الضم

إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيصل إلى إسرائيل الأسبوع القادم، بزيارة طارئة لتحذير تل أبيب من خطورة خططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وكشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أمس الجمعة أن ماس سيصل الأربعاء القادم وسيحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية سيضر بعلاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا خصوصا، على الرغم من أن برلين تعتبر تحالفها الوثيق مع تل أبيب، مهما.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ومصادر دبلوماسية أوروبية تأكيدهم أن ماس سيلتقي أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكينازي ووزير الدفاع بيني غانتس.

ومن المتوقع أن يبلغ الوزير الألماني المسؤولين الإسرائيليين بمعارضة برلين الشديدة لعملية الضم المتوقعة.

وأكدت صحيفة “هآرتس” هذه الأنباء، مضيفة أن ماس سيأتي برسالة تحذير لإسرائيل.

ومن المقرر أن تتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في 1 يوليو القادم، عشية الموعد الذي طرحه نتنياهو للشروع في عملية الضم.

المصدر: وكالات