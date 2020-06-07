الولايات المتحدة – نفى البنتاغون صحة الأنباء حول رفض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس الأركان مارك ميلي الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب بشأن انتشار القوات في واشنطن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، إن إسبر وميلي “لم يرفضا الإدلاء بالإفادة أمام لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب، مثلما نقل البعض”.

وأشار إلى أن الفريق المختص بالشؤون القانونية للبنتاغون لا يزال يبحث الموضوع مع اللجنة في مجلس النواب بشأن طلبها، وأن البنتاغون ملتزم بأن يوفد وزير شؤون الجيش رايان ماكارثي ورئيس أركان القوات البرية جيمس ماكونفيل وقائد الحرس الوطني في واشنطن ويليام ووكر لإطلاع اللجنة على الأمور الخاصة بانتشار الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع المقبل.

وكان الديمقراطيون بمجلس النواب قد انتقدوا إسبر وميلي لرفضهما المثول أمام لجنة شؤون القوات المسلحة الأسبوع المقبل.

وطالبهما رئيس اللجنة النائب الديمقراطي آدم سميث بذلك على خلفية تهديد الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال العنف التي اندلعت مع الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيسوتا.

المصدر: RT+وسائل إعلام أمريكية