ليبيا – وجهت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية خطاب إلى مدير إدارة المنظمات الدولية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة الإعلام الخارجي.

وزارة الخارجية كلّفت في نص الخطاب هذه الجهات بخلية أزمة الوزارة المعنية برصد كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات في هجومها الغادر على المدن والبلدات الأمنية في غرب ليبيا وذلك إما عن طريق التواصل مباشرة مع المواطنين المتضررين أو عبر البريد الالكتروني الإداراتهم

وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 2020 / 6 /5 بشأن انتهاكات وجرائم المليشيات والمرتزقة والإرهابيين في بعض المدن الليبية وخاصة ترهونة وقصر بن غشير واسبيعة وبعض البلدات الأخرى والمخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب الجهات المعنية بسرعة التنفيذ وموافاتها بتقرير دوري بالخصوص، مبديةً أملها من المواطنيين المتضريين من المليشيات الإرهابية و العدوان التركي مراسلتها بشكل عاجل و فوري.