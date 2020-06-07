الدولار يواصل الصعود في مصر ويصل لأعلى مستوى لأول مرة منذ أشهر

الدولار يواصل الصعود في مصر ويصل لأعلى مستوى لأول مرة منذ أشهر

مصر – ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد أمام الجنيه في مصر، مقارنة بالتعاملات الصباحية للدولار، حيث شهد ارتفاعا بقيمة قرشين على مستوى البنوك.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي عرض الدولار بـ16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار 12 قرشا دفعة واحدة أمام الجنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث سجل أمس 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع، في مقابل 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع اليوم.

وقفز الدولار بنحو 22 قرشا خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

ويتوقع العديد من الخبراء استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية