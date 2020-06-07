ليبيا – إعتبر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي أن المبادرة المصرية راعت كل معطيات ومتطلبات الأزمة الليبية فهي مبادرة واقعية ، بالرغم من أنها لا تلبي كل مطالب التيار الوطني المعادي للفكر الظلامي وقد تشكل مخرجاً آمنا للشعب الليبي وتنهي سلمياً النظام المليشياوي.

الزايدي قال في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” دعا كافة الأطراف لقبولها لكونها فرصة ثمينة تبعد الجميع عن شبح الحرب.

وأضاف”ملاحظاتنا الأساسية حولها هو التأكيد على إنتخاب أعضاء المجلس الرئاسي مباشرة من الشعب على ان تجرى الانتخابات بإدارة الأمم المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات وأن تؤمن بشرطة مدنية ،وثانيا أن تشارك كل الأطراف في الحوار السباسي من خلال القوى السياسبة والإجتماعية الفاعلة”.