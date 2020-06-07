ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن ما قامت به مصر الشقيقة من جهد برز في هذه المبادرة التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمره الصحفي بحضور المستشار عقيلة صالح و المشير خليفة حفتر.

العباني أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المبادرة المصرية تتوج الجهود الإنسانية المبذولة بظل وجود الصراع المسلح و القتل على التراب الليبي الذي إزداد حجمه وتغوله بإبرام السراج الإتفاقية الباطلة مع تركيا الآثمة.

وأضاف”جاء التعاون و الخضوع للحاكم التركي الذي بدأ يتغول على شعبه و على شعوب منطقة الشرق الاوسط و يحاول التغول على شمال افريقية من خلال وجود السراج المنتحل لصفة رئيس المجلس الرئاسي المنتهي الصلاحية والذي يستمر بإغتصابه السلطة في ليبيا ويعطي من لا يملك ولايستحق ميزات على الارض الليبية للعبث بالصراع الليبي بتدخله العسكري الجائر ليصبح في صراع مباشر مع الجيش الليبي و لا ننسى أن هذا العدو اردوغان دولته احد اعضاء الناتو بحربه على ليبيا يستغل إمكانيات الناتو و خبراتها في التشويش و الغارات بكل قوته سواء البحرية او الجوية او البرية”.

وأكد على أن الجيش الليبي هو السلطة الشرعية المؤسسة من قبل مجلس النواب بالتالي هو من يمثل الشرعية والدولة الليبية وعندما تطبق القرارات على الجيش هي تطبق على الدولة الليبية.

كما تابع “الجيش الليبي منشأ حديثاً وممنوع من التسليح بموجب قرارات مجلس الأمن التي تمنع الجيش الليبي من التسليح”.