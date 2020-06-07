ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن جرائم المليشيات المروعة في كل المدن التي انسحب منها الجيش وآخرها ترهونة والتي لم يسلم منها بشر حي ولا ميت ولاحجر ولا نبات ولاحيوان تفند كل مزاعم فايز السراج ووزراء حكومته في الدفاع عن الدولة المدنية.

امغيب دعا في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” كل الإعلاميين الداعمين للغزو التركي بعد مشاهدة الفضائع التي ارتكبها المرتزقة السوريين، بالتوقف عن ممارسة “العهر” الذين يمارسونه على الفضائيات وفي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وأضاف” أردوغان بإعلانه عن تحرير طرابلس وترهونة وجميع المطارات في المنطقة بفضل الجنود الأتراك يعترف أمام العالم أنه كاذب ومجرم حرب جاء من اجل احتلال ليبيا لا من أجل دعم الشرعية كما يسوق دائماً”.