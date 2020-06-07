ليبيا- رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن التطورات الميدانية الأخيرة التي تشهدها ليبيا أظهرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو القائد الفعلي للعمليات العسكرية لقوات الوفاق ضد الجيش ويعود له الفضل في التقدم العسكري الذي تحقق غرب ليبيا.

اوحيدة قال في مقابلة مع “العربية.نت” و”الحدث.نت” أمس السبت إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ما هو إلا أداة تستخدمها تركيا لشرعنة تدخلها في ليبيا وواجهة لتنظيم الإخوان المسلمين في الغرب الليبي للاستمرار في السلطة، مشيراً إلى أن مشروعهم التوسعي أكبر من أن يقوده السراج الذي سيعملون على إزاحته بعد انتهاء مهمته.

وحذر النائب البرلماني من الاستهانة بالإخوان في ليبيا الذين يتخوفون من أي اتفاق بين السراج وقائد الجيش لتقاسم النفوذ في ليبيا ينهي أحلامهم وخاصة بعد تعزيز موقفهم بإيجاد ذريعة للدخول العسكري المباشر لتركيا في ليبيا من أجل فرض مشروعهم بقوة السلاح.

أما بخصوص الزيارة الأخيرة التي أداها السراج إلى تركيا والتقى خلالها بالرئيس أردوغان لم يستبعد اوحيدة عقد السراج صفقات جديدة مع أردوغان باسم الدولة الليبية وعلى حساب مصلحة الليبين وتقديمه تنازلات جديدة تضاف إلى الاتفاق الأمني البحري الذي وقعاه قبل أشهر دون أي شرعية قانونية بحسب تعبيره.