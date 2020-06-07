إلمانيا – حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق الأرجنتيني لوكاس ألاريو، قبل أن يقلب الفريق البافاري الطاولة رأسا على عقب بتسجيله أربع أهداف متتالية عن طريق كل من الفرنسي كينغسيلي كومان وليون غوريتسكا وسيرج جنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 27 و42 و45 و66 على الترتيب.

وسجل ليفركوزن هدف تقليص الفارق 4-2، عن طريق فلوريان فيرتز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده في الصدارة إلى 70 نقطة ووسع الفارق إلى عشر نقاط مع الوصيف دورتموند، فيما توقف رصيد باير ليفركوزن عند 56 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب “البوندسليغا”.

وفي مباريات أخرى اليوم، سقط لايبزيغ (الثالث) في فخ التعادل أمام متذيل الترتيب بادربورن 1-1، وخسر آينتراخت فرانكفورت على أرضه أمام ماينز بهدفين نظيفين، وتعادل دوسلدورف مع ضيفه هوفنهايم بهدفين لكل منهما.

وسيستضيف الوصيف بوروسيا دورتموند في وقت لاحق اليوم هيرتا برلين.

المصدر: RT